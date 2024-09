Oppdal Skisenter er solgt

Alpinco, som allerede eier og drifter alpinsentrene i Kvitfjell og Hafjell, legger til nok et senter i porteføljen når det kjøper Oppdal skisenter av Wenaasgruppen.

Alpinco vil ikke oppgi prisen på kjøpet overfor Finansavisen.

– Oppdal er en perle både sommer som vinter, og det skal vi sørge for at flere oppdager, sier daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud.

Han sier Alpinco har ambisiøse og langsiktige planer for Oppdal som både ski- og helårsdestinasjon.

ENDA ET:Oppdal skisenters nye eier, Alpinco, eier allerede anleggene på Hafjell og Kvitfjell. Foto: Oppdal skistenter

Alpinco ble etablert i 2012, og drifter som nevnt anleggene i Kvitfjell og Hafjell. Eierne av selskapet er AB Invest, som eier 80,1 prosent, og DNB med sine 19,9 prosent.

Anders Buchardt eier 95 prosent av b-aksjene i AB Invest. Arthur Buchardt eier de resterende 5 prosentene.

FORNØYD: Anders Buchardts AB Invest får nok et skisenter å forvalte. Foto: Eivind Yggeseth

– De siste årene har stadig flere utenlandske skiturister oppdaget hva Norge og Gudbrandsdalen har å by på. Vinterlige omgivelser, trygghet og unike opplevelser har styrket interessen og tiltrekningskraften for oss som reisemål. Slikt smitter, og enda flere vil velge å reise nordover framfor sørover i årene som kommer. Med denne utviklingen og potensialet som ligger i Oppdal, vil vi nå kunne styrke attraksjonskraften ytterligere på aksen mellom Oslo og Trondheim, sier Anders Buchardt, som er styreleder i Alpinco.

– Det har vært viktig for Wenaasgruppen å finne en solid kjøper som har erfaring og kompetanse for utvikling og drift av alpinanlegg, samt har ambisjoner for Oppdal som destinasjon. Vi er derfor fornøyde med den avtalen som vi har gjort med Alpinco, som er en av de beste på dette området, sier styreleder i Wenaasgruppen, Lars Wenaas.