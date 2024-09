SAS og Braathens Regional Airways (BRA) har inngått et langsiktig «wet lease»-partnerskap (innleie av fly med mannskap, red. anm.) som skal sikre pålitelig og effektiv innenrikstrafikk i Sverige, går det frem av en pressemelding fra SAS tirsdag.

Ifølge avtalen vil BRA operere flere fly på vegne av SAS, hovedsakelig ut fra Arlanda, samt tilby kapasitet på viktige svenske innenriksruter. Samarbeidet vil også bidra inn mot København-basen.

Avtalen som løper over syv år fra kommende årsskifte er ifølge pressemeldingen fra Braathens verdsatt til rundt 6 milliarder svenske kroner.

– Partnerskapet er et bevis på vår langsiktige forpliktelse til Sverige. Ved å integrere BRAs ekspertise og flåte styrker vi ikke bare den svenske infrastrukturen, men også Arlanda som en sterkere sentral base for innenriks- og utenriksreiser. Samarbeidet vil forbedre forbindelsene betydelig, sier SAS-sjef Anko van der Werff i en kommentar.

Utvider flåten

For Braathens betyr partnerskapet en utvidelse av flåten og rekruttering av nye piloter og kabinansatte. Frem til desember i år vil selskapet betjene alle ruter som vanlig fra Bromma-flyplassen.

– Partnerskapet betyr at vi både kan ta ansvar for luftfartsinfrastrukturen i Sverige, samtidig som vi styrker virksomheten på lang sikt og sikrer arbeidsplasser til tross for et utfordrende innenriksmarked for luftfart, sier styreleder og BRA-eier Per G. Braathen i en kommentar.

BRA, som er heleid av Per G. Braathens Braganza, er resultatet av en sammenslåing av Braathens Regional, Malmö Aviation og Sverigeflyg.

Effektivisering

Samtidig varsler BRA organisasjonen vil bli tilpasset basert på en effektivisering av virksomheten uten den ulønnsomme ruteflydriften, og «beslutningen betyr at det i løpet av dagen vil bli gitt et varsel som påvirker bakketjenester og administrative funksjoner.»

– Vi investerer nå i forretningsområdet med de beste markedsforholdene. Vårt fokus nå er å fly våre kunder som vanlig frem til slutten av året. Fra neste år vil vi fortsatt fly passasjerer, men ikke selge billettene selv, sier BRA-sjef Ulrika Matsgård.