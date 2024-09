Den 12. september stemte 96 prosent av fagforeningen IAM 751 (rundt 33.000 medlemmer) for å gå i streik mot Boeing den påfølgende dagen. Hovedargumentet var et forslag om 25 prosent lønnsøkning, mens fagforeningen krever 40 prosent.

Dermed er produksjonen av Boeing 737 i stor grad stanset. Bank of America estimerer at målet om å produsere 42 av 737-flyene hver måned, som de antok skulle starte i september 2024, nå flyttes til mars 2025.

Fagforeningene IAM 751 og IAM 70 har hatt en rekke lengre streiker. I 1948 streiket de i 145 dager, mens snittet ligger på 58 dager, opplyser Bank of America.

Hodebry for Ryanair

Flyselskapet Ryanair meldte tirsdag at de forventer at leveranser fra Boeing vil utsettes med omtrent seks uker. Disse flyene skulle leveres i første halvdel av 2025, men utsettes mot slutten av 2025, skriver Bloomberg.

Michael O’Leary, adm. direktør i Ryanair, forventer at streiken trolig vil vare i 3-4 uker.

«Vi har to fly som er klare for levering i Seattle, men som nå ikke vil bli levert på grunn av streiken som startet forrige fredag, da alle gikk ut i streik,» sa O’Leary i et intervju i Milano.

Som følge av forsinkelsene tror O’Leary at det spøker for det årlige målet om å frakte 205 millioner passasjerer, og forventer nå at fasiten vil være 200 millioner.