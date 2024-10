Air France-KLM-aksjen stiger mer enn 7 prosent onsdag etter at JPMorgan har sluttet seg til analytikeroptimismen rundt flygiganten. På det meste har aksjen vært opp 8,4 prosent, dens største oppgang på ni måneder, melder Bloomberg.

JPMorgan har klint til med en dobbel oppgradering av Air France-KLM – til «overweight» – og peker blant annet på en historisk lav aksjekurs.

Ifølge Business Insider er JPMorgans kursmål løftet til 12,00 euro. Onsdag ettermiddag handles aksjen rundt 9 euro.

Les også Christian Ringnes med svensk hotellkupp – Aksjen var ekstremt billig, sier Christian Ringnes om Scandic. Nå har Eiendomsspar blitt hotellkjedens største eier med aksjer for 2,2 milliarder etter kraftig kursoppgang.

Trøblete halvår

Aksjen har falt mer enn 30 prosent så langt i år, etter at geopolitisk uro og høyere kostnader påførte flykonsernet underskudd i første kvartal og ledet selskapet ut i en kostnadskuttprosess. Senere reduserte flygiganten kapasitetsutsiktene for helåret som følge av at flere reisende enn ventet unngikk Paris under OL i sommer, skriver Bloomberg.

Inn mot vintersesongen tror JPMorgan nå på et mulig inntjeningsskifte for den fransk-nederlandske luftfartskjempen.

Det legges også til at BNP Paribas Exane oppgraderte Air France-KLM-aksjen til nøytral i forrige uke.