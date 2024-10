– Jeg mener økt konkurranse på kortbanenettet er bra fordi det vil gi flere flyavganger og et bedre tilbud for de reisende, sier fylkesordføreren i en pressemelding.

Han møtte nylig SAS-ledelsen for å diskutere flytilbudet i, til og fra Finnmark. Bønå mener det siste FOT-ruteanbudet har slått dårlig ut for landets nordligste fylke.

Han reagerer særlig på at Norwegians oppkjøp av Widerøe har sikret dem et enda sterkere overtak langs kysten.

– En av mine viktigste oppgaver fremover er å jobbe for gode vilkår for luftfarten i Norge – og Finnmark spesielt. Uten luftfarten vil det ikke være mulig å utvikle Finnmark og Nord-Norge. Det må regjeringen ta innover seg, sier Bønå.

FOT-rutene er flyruter hvor regjeringen bidrar med subsidier for å sikre at det er tilstrekkelig flyavganger der hvor det ikke nødvendigvis lønner seg kommersielt. Forkortelsen står for «forpliktelser til offentlig tjenesteytelse».