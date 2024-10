For å slenge inn en referanse til klokkeverdenen er det litt som strategien til hyperluksusmerket Jacob & Co. Der andre kanskje putter prisen på en meget kostbar klokke til slutt, eller til og med søker å skjule med “price upon request”, er Jacob & Co langt fra sjenerte, og søker heller å vinne oppmerksomhet og salg ved å putte prislappen først. Som da de lanserte klokken “Billionaire Timeless Treasure” i fjor, til 20 millioner dollar, omtalt ved følgende ordlag: “en av de dyreste klokkene som noen gang er laget”.