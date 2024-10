Norwegian hadde 2,3 millioner passasjerer i september, mens Widerøe hadde 356.000 passasjerer, viste tall sluppet fredag morgen. Totalt fløy altså over 2,6 millioner passasjerer med Norwegian-gruppen gjennom måneden.

Kapasiteten (ASK) for Norwegian (eksklusive Widerøe) var 3.541 millioner setekilometer, opp 10 prosent fra september i fjor, mens den faktiske passasjertrafikken (RPK) steg 12 prosent til 3.017 millioner setekilometer steg 12 prosent. Kabinfaktoren la dermed på seg 1,2 prosentpoeng til 85,2 prosent.

– En positiv rapport

I gjennomsnitt 86 fly var i drift gjennom måneden. Samlet yield (inntekt pr. setekilometer) endte på 0,89 kroner i september, opp 3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

«Vi vurderer dette som en positiv rapport for Norwegian, inklusive yield og kabinfaktor over forventning, og positive kommentarer om oktober-utsiktene. Vi forventer at 2024-konsensus for justert EBITDA høynes med 2 prosent, og mener en positiv aksjekursreaksjon er berettiget», skriver DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard i en oppdatering.

Markedet ser ikke ut til å dele denne oppfatningen, og sender aksjen ned nesten 9 prosent på Oslo Børs fredag formiddag.

Westgaard hadde sett for seg en yield på 0,87 kroner og en kabinfaktor på 83,8 prosent. Han estimerer nå justert EBITDA-resultat for september til 727 millioner – mot 614 millioner kroner i forkant av rapporten. Videre ser 25 millioner kroner i høyere inntekter for Widerøe.

Boeing-streik bekymrer

Konsernsjef Geir Karlsen er på sin side fornøyd med å se at kabinfaktoren har økt gjennom hele sommeren og inn i høstsesongen, samtidig som kapasiteten øker.