Ny avtale tar SAS til Barbados og Jamaica

SAS har innledet et rutesamarbeid med Virgin Atlantic, opplyses det i en melding.

Codeshare-avtalen trer i kraft 7. oktober, og innebærer at SAS' kunder blant annet får Barbados, Antigua og Jamaica som nye destinasjonsalternativer.

VIRGIN-GRÜNDER: Sir Richard Branson, ifølge Forbes god for 2,7 milliarder dollar. Foto: Bloomberg

De to SkyTeam-flyselskapenes nye rutesamarbeid skal la SAS' kunder kunne fly til Virgin Atlantics destinasjoner via Heathrow i London, mens Virgin Atlantics kunder kan reise fra USA og Canada til Norge, Sverige og Danmark via Heathrow og Manchester.

Virgin Atlantic er et britisk flyselskap etablert av Sir Richard Branson med hovedbase på Heathrow.

SAS ble formelt en del av SkyTeam-alliansen 1. september, der Virgin Atlantic er eneste britiske flyselskap.

– Vi er veldig glade for å lansere dette nye codeshare-partnerskapet med Virgin Atlantic, utvide SAS' globale rekkevidde og tilby våre kunder enda flere reisealternativer til nye og spennende destinasjoner som Barbados, Jamaica og Antigua, sier kommersiell direktør i SAS, Paul Verhagen.

Han tilføyer at ytterligere destinasjoner vil bli lansert.