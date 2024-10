Norwegian vil nå legge ned baser i Stavanger og Trondheim for å spare penger, melder Parat i en pressemelding.

Det vil medføre at omtrent 250 ansatte ved basene blir berørt.

– Vi opplever at selskapet har bestemt seg for nedleggelse og ikke ønsker reell dialog. Nå vil de legge ned basene og samtidig legge skylden på oss tillitsvalgte. Problemet er at vi heller ikke får dokumentasjon, kun påstander og noe vi oppfatter som omkamp om lønn og arbeidstid, sier leder for Norwegian Pilot Union (NPU), Alf Hansen.

Ledelsen i flyselskapet skal ifølge meldingen ha koblet nedleggelse av basene mot tariffavtalene. De har lovet de tillitsvalgte å ikke legge ned basene om alle ansatte sier seg villig til å jobbe 18 dager mer i året - uten ekstra lønn eller annen kompensasjon.

– Dette er helt uakseptabelt kort tid etter at vi har blitt enige med selskapet om nye tariffavtaler for kabin- og pilot ansatte, sier Hansen, og forteller at kabinforeningen og pilotforeningen skal ha fått utarbeidet kostnadsoversikt og forslag til besparelser som langt på vei møter selskapets krav, men uten at det har blitt realitetsbehandlet.

Ifølge leder i Norwegian kabin, Rene-Charles Gustavsen, er Parats advokater er koblet på saken og mener selskapets håndtering av denne saken er brudd på alle avtaler mellom ansatte og ledelsen.

– Vi kommer til å forfølge saken juridisk og noen nedleggelse blir det ikke uten kamp, sier han.