Boeing vil kutte 10 prosent av arbeidsstyrken, eller rundt 17 000 personer, ettersom selskapets tap øker kombinert med en streik blant maskinister, som har satt selskapets flyfabrikker ut av drift i fem uker, melder CNBC.

Boeing forventes å rapportere et tap på 9,97 dollar per aksje i tredje kvartal, sa selskapet i en overraskende kunngjøring på fredag. Det tok store tap i både sin kommersielle flyenhet og forsvarsvirksomheten.

Boeing melder også om at de heller ikke kommer til å levere sitt fortsatt usertifiserte 777X fly før i 2026, noe som tilsier at flyet er seks år bak skjemaet, og de vil stoppe produksjonen av kommersielle 767-fly i 2027, sa administrerende direktør Kelly Ortberg i et notat som ble sendt til de ansatte fredag ettermiddag.

«Vår virksomhet er i en vanskelig situasjon, og det er vanskelig å jobbe rundt utfordringene vi står overfor sammen,» sa Ortberg. «Utover å navigere i vårt nåværende miljø, krever gjenoppretting av selskapet vårt tøffe beslutninger, og vi må gjøre strukturelle endringer for å sikre at vi kan forbli konkurransedyktige og levere til våre kunder på lang sikt.»

Jobb- og kostnadskuttene er de mest dramatiske tiltakene til dags dato fra Ortberg, som har vært i toppjobben i litt over to måneder.

Han fikk i oppgave å gjenopprette Boeing etter sikkerhets- og produksjonskriser, men streiken har vært den største utfordringen hittil. Kredittvurderingsbyråer har advart om at selskapet står i fare for å få nedgradert kredittvurdering, og Boeing har brent gjennom kontanter i det som selskapets ledere håpet skulle være et år som skulle snu kursen.

S&P Global Ratings sa tidligere denne uken at Boeing taper mer enn 1 milliard dollar i måneden på grunn av streiken, som startet 13. september etter at maskinister stemte ned en tentativ avtale som selskapet hadde inngått med fagforeningen med overveldende flertall. Spenningene har økt mellom produsenten og fagforeningen, og Boeing trakk tilbake et kontraktstilbud tidligere denne uken.