Ekstra Rambo-følelse, utover den som Panerai allerede hadde som en av actionstjerne Sylvester Stallones favorittklokker i en årrekke. Nå slipper det italiensk-ættede, sveitiske klokkemerket en ny kolleksjon i samarbeid med ingen ringere enn det amerikanske forsvarets spesialavdeling Navy Seals.

Fire varianter blir tilgjengelig til sivililster, alle – passende nok – i form av merkets velkjente dykkermodell Submersible. To har urkasser i 44 mm, relativt smått til en Panerai å være, mens de to andre er i “full størrelse”, altså 47 mm. Utgavene i titan, stål og karbon er såkalte boutique exclusives, hvilket betyr at de kun vil selges i Panerais egne butikker, ikke hos normale autoriserte forhandlere.

Den nye kapselkolleksjonen: Fire referanser er lansert med Panerai og Navy Seals. Foto: Panerai / Fotomontasje: Kapital

Mange detaljer

Alle er dandert med mørke tallskiver med fumé-effekt, trådkors og en sandfarget, beigeaktig lume. Og produsert med diverse mer eller mindre eksotiske materialer, samt minst 300 meters vannresistens. Den mest direkte linken til Navy Seals er bruken av deres ørkenkamuflasje på remmene, for ikke å nevne at avdelingsvåpenet er gravert på baklokket med det amerikanske flagget i bakgrunnen.

Panerai Sveitsisk klokkemerke med italiensk historie

Startet sin historie som urmakerforretning i Firenze på 1800-tallet, utvidet senere til teknisk verksted og solgte utstyr og instrumenter til den italienske marinen

Rolex konstruerte alle (med et par unntak) Panerais første vanntette klokker myntet på kampdykkere fra 30-tallet til 50-tallet, men italienerne stod selv for sine egenutviklede, karakteristiske selvlysende tallskiver (som gjorde det mulig å lese av klokken i mørkt vann)

Reinkarnasjonen som klokkemerke for det kommersielle markedet begynte i 1993

Kjøpt i 1997 av det som i dag er Richemont Group, en av verdens største luksuskonglomerater

Hvor det koster mye innsats å bli en del av Navy Seals, krever en Panerai x Navy Seal-klokke kun 10.400 euro eller knappe 120.000 kroner. Det er i hvert fall inngangsprisen på utgaven i stål. Om du ønsker den raffeste, kronografen i titan, stiger prisen til over 400.000 kroner.

Dette er for øvrig ikke første gangen Panerai har laget klokker med Navy Seals i miksen. De første klokkene ble lansert i 2022. Ved kjøp av en av de tidligere klokkene fulgte det med en “opplevelsestur” med veteraner fra den militære avdelingen og et Navy Seals-museum.