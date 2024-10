Kredittavtalen sikrer Boeing likviditet på inntil 10 milliarder dollar, ifølge en registrering hos SEC gjort den 15. oktober. Det tilsvarer 108 milliarder kroner.

De fire bankene er Bank of America (BofA), Citibank, Goldman Sachs og JP Morgan. Boeing og bankene kom til enighet om avtalen dagen før, mandag 14. oktober, ifølge meldingen.

Ifølge avtalen må Boeing betale 0,5 prosent av hele lånebeløpet for hvert lån som gis under avtalen. I tillegg må flyselskapet betale et varighetsgebyr på mellom 0,5 til 1 prosent av den samlede verdien av alle utestående lån og forpliktelser som skjer som følge av låneavtalen.

Ikke nok med det. I en annen melding tirsdag annonserte Boeing at det forsøker å gi likviditeten sin enda en boost.

I en andre melding hos SEC skriver selskapet at det vil øke likviditeten sin med inntil 25 milliarder dollar (270 milliarder norske). Det vil ifølge Boeing skje gjennom en eller flere emisjoner, gjort med ulike kombinasjoner av verdipapirer.

Boeing sier det vil komme med flere detaljer om emisjonen på et senere tidspunkt.

Tidligere har presidenten i Boeing-konkurrenten Emirates, Tim Clark, meldt at dersom Boeing ikke forbedrer likviditeten sin, kan det utløse en dominoeffekt hvor kredittvurderingsselskaper vil nedgradere Boeings gjeld til «junk» og potensielt resultere i en Chapter 11 konkursprosess, ifølge The Air Current.

Siden 2020 har flyselskapets kredittvurdering hos Moody's falt fire trinn, fra A2 i 2020 ned til Baa3 i april i år. I september i år varslet kredittvurderingsselskapet at Boeing ligger i fare for å nedgraderes ytterligere.

På fredag forrige uke meldte Boeing at det vil kutte 10 prosent av arbeidsstyrken, eller rundt 17.000 personer, ettersom selskapets tap øker kombinert med en streik blant maskinister.