Norse Atlantic vurderer oppsigelser på sitt hovedkontor i Arendal, skriver E24 etter å ha fått tilgang til en intern melding sendt til de ansatte.

Eventuelle kutt vil ramme administrasjonen, inkludert ansatte som jobber med kundeservice, planlegging og opplæring, men Norse understreker at ingen endelig beslutning om nedbemanning er tatt.

– Det å opprettholde lave kostnader er en viktig del av vår strategi. Vi ser jevnlig på kostnadene våre og tilpasser oss raskt når vi ser rom for forbedring. Strategien vår har utviklet seg, akkurat som rutetilbudet vårt – noe som igjen gjør at det er behov for andre ferdigheter og bemanning på enkelte områder, skriver kommunikasjonsansvarlig Philip Allport i en e-post til nettstedet.

Aksjen er tirsdag ettermiddag opp 7 prosent til 1,72 kroner på Oslo Børs.

90 prosent tapt

Til tross for dagens oppgang, er kursen milevis under kostprisen Norse Atlantic-gründer Bjørn Tore Larsen har på sine nesten 24,3 millioner aksjer: 15,18 kroner ifølge Bloomberg.

Med dette til grunn ligger gründeren inne med et tap på drøye 326 millioner kroner på selskapet som først og fremst satser på langdistanse mellom Europa og USA.

Larsen hevdet overfor Finansavisen i slutten av august at har funnet en modell som kan gi lønnsomhet på 12 måneders basis.

– Vi har kommunisert til markedet at vi forventer å oppnå lønnsomhet i andre halvdel av året, og at hele 2025 skal være lønnsomt, sa han om selskapet som startet i 2021, og hadde sin første flygning sommeren 2022.

I september i år reiste nesten 147.000 passasjerer med Norse Atlantic (fordelt på 513 avganger), og antall reisende steg med 9 prosent fra samme periode i fjor. Kabinfaktoren kom inn på rekordhøye 89 prosent.