Diamantsmykke med Antoinette-forbindelse kan selge for 30 millioner kroner

500 diamanter, 300 karat og en god slump adelig historie. Dette kan det aktuelle diamantsmykket, som Sotheby’s i Genève skal auksjonere i november, skilte med.

Designet er tre lange rader med diamanter, med dusker (også av diamanter, skal vite) i hver ende. Smykket kan brukes henslengt rundt nakken eller knyttet sammen i en slags sløyfe.

Partytrikset er naturligvis den potensielle – om enn litt vage – forbindelsen til Marie Antoinette (1755–1795). Smykket skal være produsert omtrent ti år før den franske revolusjon, utover det er historien rundt hvordan og hvorfor det ble laget litt usikker. Men auksjonshuset tror det kan ha vært laget for noen kongelige eller høytstående aristokrater, ifølge CNN. Dette mye grunnet hvor kostbart (veldig dyrt) smykket må ha vært i sin tid.

Andre dyre objekter med link til Marie Antoinette Perleanheng, en del av Frankrikes kronjuveler, solgt for 36 millioner dollar i 2018

To diamantarmbånd laget av dronningens personlige juveler, solgt for 8,2 millioner dollar i 2021

Brev underskrevet av dronning Antoinette, solgt for 35.000 euro i 2015

En lyseblå og hvit lenestol designet av Georges Jacob for dronningens leilighet i Versailles, solgt for 906.000 euro i 2022

Kommode tilhørt Antoinette som tenåring, solgt for 942.000 euro i 2022

Greia er at Sotheby’s skriver at noen av diamantene i smykket som nå skal selges kan ha kommet fra et annet smykke som ble delt opp. Og smykket som ble delt opp kan være det fra den relativt kjente “affæren om diamanthalsbåndet” som foregikk i Paris mellom 1785 og 1786. Kort fortalt, etter CNNs beskrivelser: En kjent fransk kardinal ble lurt til å tro at han anskaffet en svært kostbart smykke på vegne av selveste Marie Antoinette, konen til kong Ludvig XVI. Men det var ikke henne. Hun hadde tidligere avstått fra kjøpet, selv om hun hadde blitt forsøkt overtalt flere ganger. I stedet var det noen som utga seg for å være dronningen. Før svindelen gikk opp for de involverte, hadde de skyldige delt opp smykket og solgt det i London. Denne hendelsen gikk for øvrig ut over Antoinettes omdømme i den franske befolkningen, ettersom ryktene skulle ha det til hun faktisk “kjøpte” smykket, men aldri betalte for det.

Én ting er sikkert: brukt under kroningen av Elizabeth II

Det som imidlertid skal være sikkert og visst, er at det aktuelle smykket som nå selges, i lengre tid tilhørte en adelig britisk familie, og at et av dens medlemmer, Marjorie Paget av Anglesey, brukte det under kroningen av dronning Elizabeth II i 1953. Den nåværende selgeren er en privat samler fra Asia.

Auksjonshuset estimerer selv salgsprisen til å lande på et sted mellom 1,6 og 2,4 millioner sveitserfranc. Regnet til norske kroner er øverste estimat 30 millioner kroner.