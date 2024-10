Ny seier for skibindingsprodusent Rottefella i patentsak

Tingretten slår fast at monteringsystemet til skibindingene Shift Race og Shift fra Salomon og Atomic krenker Rottefellas patent, skriver Teknisk Ukeblad. Dermed blir bindingene forbudt å selge i norske sportsbutikker.

Salomon og Atomic, samt eieren Amer Sports, må også betale 3 millioner kroner i erstatning, samt nær 4,7 millioner kroner av Rottefellas sakskostnader.

Dette er den siste i en lang rekke rettsavgjørelser som går i Rottefellas favør.

– Det er skuffende at Salomon og Atomic fortsatt ikke tar ansvar for sine handlinger og konsekvensene de har fått, sier advokat Halvor Manshaus, som har ført saken for selskapet, i en pressemelding.

– Rottefella har flere ganger invitert til dialog, men det har blitt avvist. Det er fortsatt mulig å finne en løsning på saken, men da må Salomon og Atomics eier være villige til å snakke med Rottefella, sier han.

Teknisk Ukeblad har bedt Amer om en kommentar og spurt om de kommer til å anke saken, men har ikke fått svar.

Dommen i Oslo tingrett ble avsagt torsdag 10. oktober, og ankefristen er én måned.

(NTB)