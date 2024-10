Totalt 34 ansatte mister jobben ved hovedkontoret i Norse, melder Parat.

22 heltidsansatte og 12 midlertidig ansatte i Norse Atlantic Airways mister jobben ved hovedkontoret i Arendal. Parat-tillitsvalgt, Steven Troy, sier i meldingen at oppsigelsene rammer hard og at mange ansatte med spesialkompetanse i sin tid ble lokket til Arendal med mann, kone og barn for en fast og trygg jobb i Norge.

Nødvendige kutt

Selskapet begrunner nedbemanningen med den økonomiske situasjonen og mener kostnadskutt er nødvendig for å nå økonomiske mål og sikre selskapets fremtid.

Les også Jobber i fare etter stygge tap Ansatte på Norse Atlantics hovedkontor har fått beskjed om potensielle oppsigelser.

Tillitsvalgt Troy kommenterer i meldingen at det er fem avdelinger som blir berørt, og at han er redd disse 34 stillingene bare er starten på noe mer.

– Jeg som tillitsvalgt opplever dette som en brutal prosess, der vi nedbemanner og frykter at arbeidsplasser flyttes ut av landet. Velger selskapet å legge ned nær alle administrative arbeidsplasser i Norge, vil mye måtte gjenoppstå i utlandet. Skal selskapet operere tilnærmet like mange fly som før og med tilnærmet samme antall piloter og kabinansatte, må det også være en administrasjon. En administrasjon som i liten grad skal være her i Arendal. Det mener vi er urimelig, kommenterer han i pressemeldingen.

Ansatte som er berørt skal ha fått informasjon fra selskapet.