Pilotene sendte ut en nødmelding ved 12.15-tiden.

– De fikk en indikasjon på at det var noe feil med det ene landingshjulet, men har landet som normalt og det kan tyde på at det er en indikasjonsfeil, sier kommunikasjonsrådgiver Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe til NTB.

Flyet er et Dash 8–400 som var i rute da det tok av fra Flesland utenfor Bergen klokken 10.55 og satte kursen mot Trondheim lufthavn Værnes, der det egentlig skulle lande klokken 11.55.

Flyet landet først klokken 12.52 etter å ha sirklet over Trondheimsområdet og dumpet brennstoff. Et redningshelikopter hang over flyplassen under landingen.

– De landet normalt, men ble møtt med full beredskap fra nødetatene. Vi har forståelse for at det var en ekkel opplevelse for passasjerene, og det beklager vi, sier Carlsen.

Kapteinen snakket med passasjerene etter landingen. Flyet skal nå gjennom teknisk ettersyn før det settes inn i trafikk igjen.