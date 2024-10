Det Christian Ringnes-dominerte Scandic Hotels Group måtte se aksjen falle etter tallene fra tredje kvartal ble lagt frem. Der kunne selskapet vise til inntekter på 6,2 milliarder svenske kroner, som er en liten nedgang fra 6,3 milliarder året før.

Inntekter fra romutleie fortsetter å være den desidert største inntektskilder for Scandic, som i løpet av tredje kvartal hadde rominntekter på 4,5 milliarder svenske kroner, likt som året før. Inntektene fra restaurant- og konferansedelen var nest størst på 1,5 milliarder, ned fra 1,6 milliarder i fjor.



Klokken 12 faller Scandic-aksjen rundt 4,5 prosent på stockholmsbørsen, til 69,80 svenske kroner pr. aksje.



– Det er en kombinasjon av en rapport som er litt tynn i forhold til forventningene. Det er et selskap som går bra, men som sliter med å selge visjonen til markedet, sier DNB-analytiker Karl-Johan Bonnevier til Finansavisen.

Victoria Eiendom, som Christian Ringnes eier 32 prosent av, eier 55 prosent av Eiendomsspar, som er største aksjonær i Scandic med nesten 15 prosent av aksjene.

Ikke langt unna fjoråret

Av salgsinntektene stammer 1,9 milliarder fra Sverige, 1,8 fra Norge og 1,3 fra Finland. Samlet sto Danmark, Tyskland og Polen for inntekter på 1,2 milliarder. Driftsutgiftene kom på minus 5 milliarder, som tok driftsresultatet til 1,2 milliarder svenske kroner. I fjor var driftsresultatet på 1,3 milliarder.

Finansinntektene var på minus 473 millioner kroner, mot minus 510 året før, hvor begge størrelsene i stor grad var utgjort av renteutgifter. Det senket resultatet før skatt til 682 millioner kroner, ned fra 741 millioner i tredje kvartal i fjor.

Selskapet fikk også på plass en ny kredittfasilitet på 3,3 milliarder svenske kroner, som i utgangspunktet løper over tre år, med mulighet for å forlenge ytterligere to.

På bunnlinjen endte resultatet etter skatt på 536 millioner kroner i år, noe ned fra 559 millioner etter tredje kvartal i fjor.

Skal fylle aksjonærenes lommebøker

Siden november 2023 har selskapet kjøpt tilbake et konvertibelt obligasjonslån, og konverterte drøyt 22,9 millioner aksjer i tredje kvartal. Dermed har alle konvertible obligasjoner blitt konvertert, og verdien av de settes til null.

Det senket gjelden fra 1,9 milliarder etter tredje kvartal i fjor, til 36 millioner etter tredje kvartal i år.

Etter konverteringen sier selskapet at det har frigjort kapital som det «vil returnere til aksjonærene». I tillegg til det ordinære utbyttet har det ambisjoner om å dele ut 1,2 milliarder svenske kroner til aksjonærene i perioden mellom 2024 og 2026. Det vil gjøres gjennom tilbakekjøp av aksjer eller ekstraordinære utbytte.

Som første ledd i vil Scandic kjøpe tilbake aksjer for 300 millioner i desember. I tillegg skal det avholdes en ekstraordinær generalforsamling i desember, for å avgjøre utbetalingen av et ekstraordinært utbytte på 550 millioner kroner.

Scandic Hotels Group (Mill. Sek) 3. kv./24 3. kv./23 Inntekter 6.182 6.327 Driftsresultat 1.155 1.251 Res. før skatt 682 741 Res. etter skatt 536 559

Ansvarlig redaktør Trygve Hegnar i Finansavisen eier gjennom Periscopus 2,34 prosent av aksjene i Scandic.