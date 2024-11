Mindre urkasse er naturligvis i vinden, men trolig ingen nyhet for de som leser Kapitals klokkespalte. Derimot har bruken av edelstener som materiale i tallskiver steget markant i popularitet den siste tiden, et dekorativt throwback til 70-tallets designvalg. Mest kjent fra gamle tider er nok diverse Rolex Day-Date-modeller, for ikke å nevne Piaget og Cartier. Nylig slapp eksempelvis det franske mikromerket Baltic en serie med tallskiver i rød agat, grønn jade og lapis lazuli. I fjor avslørte Bulgari en unik klokke med både urkasse, tallskive og lenke i marmor, laget for en veldedighetsauksjon. Og da industriveteran og klokkelegende Jean-Claude Biver sammen med sin sønn annonserte sin egen merkevare for et par år tilbake, skulle det bli med en svært iøyenfallende tallskive av nettopp edelsten.