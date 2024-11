Det nasjonale tyske flyselskapet Lufthansa forbereder seg på svakere inntjening og vil gradvis redusere bemanningen i administrasjonen med 20 prosent, melder Reuters og viser til det tyske tidsskriftet Manager Magazin.

De planlagte jobbkuttene vil ramme 400 stillinger, ifølge magasinet.

Lufthansa har planer om å redusere kostnadene i administrasjonen med 20 prosent innen 2028, og i større grad ta i bruk digital teknologi som kunstig intelligens og automatisering, opplyses det.

Venter milliardtap

Ifølge magasinets kilder skal Lufthansa ha estimert at flyselskapet kan tape 800 millioner euro på driften i 2026 dersom det fortsetter på den kursen det holder nå.

Det tilsvarer 9,4 milliarder kroner.

En talsperson for flyselskapet opplyser at det for tiden er ansettelsesstopp i administrative avdelinger hos flygiganten og at en nedbemanning skal oppnås med aldersrelatert, naturlig avgang.