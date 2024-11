– Men kasjmir er ikke den fineste ullen vi jobber med. Selve Rolls-Roycen er Vicuña-ull. Det er den sjeldneste og dyreste tekstilen i verden, og kommer fra det lille, ville kameldyret som lever i Andesfjellene i Peru, Bolivia og Chile i 3.200–4.800 meters høyde, fortsetter guiden, og lar oss kjenne på et florlett, karamellfarget fiber. Et enkelt skjerf koster fra 20.000 kroner og oppover, og skal du ha et litt større sjal må du bla opp over 36.000 kroner. En kåpe for henne, eller kort frakk for ham, koster i størrelsesorden 160.000 kroner, og en dress kan koste over 300.000 kroner.