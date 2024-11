AI-genererte Emma er en del av den digitale strategien til Tysklands nasjonale turistkontor (GNTB). Angivelig bor hun i Berlin og arbeider som freelancer innenfor online-markedsføring, og dette gjør at hun har tid til å arbeide med sine store lidenskaper – reising og teknologi.

I løpet av den første måneden har hun delt et par reiseopplevelser på sin Instagram-konto EmmaTravelsGermany. I virtuelle reisescener kan hun betraktes hjemme i Berlin foran Brandenburger Tor og i et tog der vi skimter tyske landskap utenfor vinduene.

I videoen fra det falske toget får vi høre at hun er “glad for å kunne ta oss med på en fantastisk reise gjennom dette fascinerende og inspirerende landet”. Hun snakker til og med engelsk med britisk aksent og mestrer 20 språk, men kan ikke svare på norsk.

Emma er i første omgang tilgjengelig i to kanaler – på Instagram og på nettsidene til turistkontoret. Tilbudet av bilder og videoer er fortsatt svært begrenset, men Emma svarer raskt på spørsmål om både julemarkeder og reisemål for skikjøring i romjulen.

Er det en aprilspøk?

På Instagram nærmer Emma seg 4.000 følgere. Over 3.000 har klikket for å vise at de liker videoen fra togturen, men meldingene fra seerne er ikke like positive. Kritikere mener at den digitale avataren ikke på noen måte kan erstatte virkelige og levende reiselivsambassadører. Noen spør om det kan være snakk om en aprilspøk, mens andre vil sørge for at de som kom opp med ideen får sparken fra turistbyrået umiddelbart.

Vi kan berolige norske influensere og reiselivsentusiaster med at det norske reisenettstedet Visit Norway ikke har noen ambisjoner om å bytte ut levende påvirkere og reiseambassadører med virtuelle avatarer. Dette bekrefter PR-ansvarlig Nina Kjønigsen overfor Kapital.

Personlige reiseplaner

Det tyske turistkontoret har da også gått ut og forsikret om at Emma bare skal supplere, ikke erstatte, ekte influensere. Men i pressemeldingen som er blitt sendt ut, heter det at Emma vil bli en viktig del av den digitale kommunikasjonsstrategien til GNTB.

Med kunstig intelligens i bunnen skal hun for eksempel bli i stand til å lage svært personlige reiseplaner for alle som ber om det. Integrasjonen med GNTBs digitale ressurser er en helt sentral del av Emmas funksjonalitet, noe som vil gi henne umiddelbar tilgang til oppdatert reiseinformasjon.

Prosjektet GNTB Knowledge Graph er et samarbeid med statlige og lokale turistorganisasjoner som skal samle turistdata fra landet i form av informative grafer, mens Magic Cities har som mål å samle og tilgjengeliggjøre data om reisemål i hele Tyskland.