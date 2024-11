Enighet om lønn i SAS

Resultatet ble at de ansatte får et generelt lønnsløft som fører dem nærme kollegene i morselskapet, opplyser Fellesforbundet. I tillegg skal mer av lønnen komme som fast månedslønn, og det blir færre variable tillegg.

– En anstendig og forutsigbar inntekt har vært en svært viktig sak i forhandlingene. De kabinansatte har nå fått et fortjent og anstendig løft i lønnen, sier Dag-Einar Sivertsen, forhandlingsleder fra Fellesforbundet

De kabinansatte i SAS Link får nå samme helgefriordning som de ansatte i morselskapet SAS. Det vil si to hele helger fri per måned i snitt.

Parats forhandlingsleder, Thore Selstad Halvorsen, påpeker at mange ikke er klar over at arbeidsmiljøloven ikke gjelder for ansatte i luftfarten.

– Et godt oppgjør i år på lønn og arbeidsvilkår kompenserer derfor et stykke på vei for en fastlønn uten tillegg der det jobbes utover ordinær arbeidstid. Kabinansatte har heller ikke ekstra betalt for å jobbe kveld, netter eller helger. Disse forholdene gjør at vi i forhandlingene har kjempet fram et lønnstillegg som i år gir en reell lønnsøkning, sier Halvorsen.

SAS Link er et heleid datterselskap for SAS Scandinavian Airlines, som ble opprettet i 2022.