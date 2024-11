Kraftig spansk bot til Norwegian

Flyselskapene Norwegian, Ryanair, Vueling, Easyjet og Volotea har fått kraftige bøter av det spanske forbrukerdepartementet, melder Majorca Daily Bulletin, ifølge Dagbladet.

Bakgrunnen kal være at spanske myndigheter mener lavprisselskapene har hatt en urimelig praksis ved å ta ekstra betalt for håndbagasje, og for å reservere seter for de som følge passasjerer med behov for assistanse.

Totalt beløper boten seg til 179 millioner euro, tilsvarende 2,1 milliarder kroner.

Norwegians andel av kjempeboten skal ifølge nettstedet være på 1,6 millioner euro, tilsvarende 18,5 millioner kroner.

Ryanair er flyselskapet som har fått saftigste boten, på 107,8 millioner euro. Vueling får 39,3 millioner euro i bot, Easyjet må punge ut 29,1 millioner, mens Volotea kreves for 1,2 millioner.

Uenig

Selskapenes klagesaker skal allerede ha blitt avvist, men de berørte flyselskapene skal ifølge spanske medier allerede ha annonsert planer om å ta saken til retten.

Norwegian mener selv at deres bagasjepolicy er i samsvar med EUs regelverk, og at den er avgjørende for å kunne håndtere vekt og begrenset plass om bord, sikre passasjersikkerhet og opprettholde punktligheten.

– Vi er sterkt uenige i den spanske avgjørelsen, og vil følge opp saken med både EU og spanske myndigheter, sier senior kommunikasjonsrådgiver Eivind Hammer Myhre i Norwegian til Flysmart24.