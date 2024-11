Næringsministeren gjør det vanskelig for oss

For noen dager siden la regjeringen frem sine hovedtiltak for å øke det samlede verdiskapings- og eksportbidraget fra norsk reiseliv. Til vår store skuffelse velger næringsministeren å se vekk fra eksportrådets tydelige anbefaling om å etablere en garantiordning for internasjonale arrangementer.

Sammen med resten av den norske reiselivsbransjen representerer vi Norges femte største eksportnæring. Våre møteplasser tiltrekker seg årlig 6–700.000 besøkende fra inn- og utland, og er med på å sette regionen på kartet gjennom at virksomheter fra hele verden samles til kongresser og andre fagarrangementer i våre arenaer i Oslo-området.

Vi ønsker at enda flere internasjonale arrangører velger Norge. Vi ønsker også å tiltrekke oss enda flere arrangementsturister fra utlandet.

Dessverre gjør næringsministeren det vanskelig for oss å lykkes med å nå disse målene. For mens Nasjonalt eksportråd har anbefalt myndighetene å få på plass en egen garantiordning for internasjonale arrangementer, velger næringsministeren å bevilge enda mer midler til tradisjonell markedsføring av Norge. Det er heller ingen andre konkrete tiltak som vil sette oss i stand til å konkurrere mer og bedre i markedet vi er en del av.

Nasjonalt eksportråd har i sitt innspill til regjeringen vært tydelig på at en risikoavlastningsordning for internasjonale arrangører vil kunne bidra til et verdiskapingsløft for reiselivet på opp mot 1 milliard kroner.

Samtidig er den dokumenterte effekten av tiltakene som næringsministeren har valgt, og som i all hovedsak har til formål å fremme økt fritidsturisme, nokså usikker. Den manglende prioriteringen av en garantiordning tar ikke hensyn til at døgnforbruket til en arrangementsturist er mer enn tre ganger så høyt som det til en fritidsreisende. Eller at arrangementsturismen i langt mindre grad enn annen turisme bidrar til å skape negative belastninger for omgivelsene.

Vi har lang tradisjon for at myndighetene bidrar til å markedsføre Norge som et ferieland. Samtidig er det gjennom målrettede tiltak for økt arrangementsturisme vi best legger til rette for et større verdiskapings- og eksportløft i reiselivsbransjen. Hvorfor regjeringen ikke prioriterer et effektivt og målrettet tiltak som vil bidra til dette, fremstår som et stort ubesvart spørsmål.

Gunn Helen Hagen

Adm. direktør i stiftelsen Nova Spektrum