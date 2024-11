Trond Mohn trekker seg – skisenter legges ned

Det er kroken på døren for skisenteret Folgefonna, etter flere år med røde tall som har gått fra ille til enda verre. Advokat Egil Horstad fra Schjødt annonserte nyheten i en pressemelding mandag, ifølge Bergensavisen.

– Det er nå blitt klart at eksisterende heisanlegg, som er fra midten av 1970-tallet, ikke kan driftes videre, opplyser Horstad.

Senteret, som har vært drevet av selskapet Visitfonna, har de siste to årene tapt over 13 millioner kroner. I 2022 leverte selskapet et negativt årsresultat på 4,6 millioner kroner, og i 2023 nærmest doblet det seg til 8,7 millioner.

Mohn sier nei

Ifølge Horstad har smeltingen av breen de siste fem årene skapt store utfordringer for driften. Dette, kombinert med behovet for et nytt heisanlegg, har gjort situasjonen uholdbar.

SIER NEI: Trond Mohn vil ikke være med videre. Foto: Eivind Yggeseth

Investeringen som kreves er betydelig. Investor og milliardær Trond Mohn kom inn på eiersiden for over ti år siden og har, gjennom selskapet Meteva, vært den klart største investoren og bidragsyteren for Visitfonna de seneste årene.

Ifølge Horstad ønsker Mohn ikke lenger å være en stor bidragsyter til finansieringen av et nytt heisanlegg og videre drift av senteret.

– Det er heller ikke kjent at det kan finnes noen andre investorer eller bidragsytere som har evne og/eller vilje til å stå for et slikt økonomisk løft.

Også Øystein Stray Spetalen og Gunnar Hvammen er på eiersiden i Visitfonna med nærmere 23 prosent hver, ifølge Proff.

«Investeringen er foretatt ut fra personlige interesser, så får vi se om det kaster av seg. Mohn har andre lokale interesser der, mens Hvammen og jeg har barn som driver med dette», sa Spetalen til Finansavisen i 2013.

Beklager

Etter flere forsøk på å unngå konkurs, ser selskapet seg nå nødt til å begjære oppbud.

– Visitfonna beklager sterkt at sommerskisenteret må avvikles, og de konsekvenser det får for ansatte, kontraktsparter, kunder og lokalsamfunnet.