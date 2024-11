Pen inntektsøkning for Havila Kystruten

Havila Kystruten kan vise til solide inntekter for årets tredje kvartal, opp til 464 millioner fra 226 millioner. Justert for økningen i antall skip representerer dette en vekst på 62 prosent. Driftskostnader endte på 336 millioner.

Inntektene steg som følge av økt belegg, som endte på 78 prosent mot 70 prosent. Gjennomsnittlig lugarinntekt steg også, med 1.200 kroner til 5.200 kroner.

EBITDA for kvartalet lå på 128 millioner kroner, opp fra et tap på 36 millioner i fjor. Resultatet før skatt endte imidlertid på minus 190 millioner kroner. Det er dog ned fra 297 millioner i minus i fjor.

Havila Kystruten (Mill. dollar) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 464,1 226,1 EBITDA 127,6 -36,0 Resultat før skatt -189,5 -297,1 Resultat etter skatt -189,5 -297,1

Selskapet oppgir en verdijusterte egenkapital på 3.858 millioner kroner, justert for skipsverdier og indikative nybyggkostnader på 700 millioner euro.

Flåten hadde en operasjonell oppetid på 97 prosent.

Ved utgangen av november er 73 prosent av kapasiteten for 2024 allerede solgt, og selskapet forventer et gjennomsnittlig belegg på 75 prosent for året. 41 prosent av kapasiteten for 2025 er allerede booket.