Åpner direkterute til Sør-Korea

SAS åpner tidenes første direkteflyvning mellom Skandinavia og Sør-Korea, opplyser selskapet torsdag.

Direkteruten vil gå mellom København og den sørkoreanske hovedstaden Seoul, med første flyvning lagt til 12. september 2025.

Den vil bli betjent fire ganger i uken gjennom sommersesongen og tre ganger i uken om vinteren.

– Seoul, kjent som et globalt senter for kultur, innovasjon og næringsliv, er et strategisk tillegg til vårt voksende nettverk, sier SAS-sjef Anko van der Werff.

Les også Selger SAS-seter for millioner Etter at Air France KLM ble eier i SAS i høst har omsetningen på ruter mellom Nederland og Frankrike til Skandinavia økt mer enn forventet.

Trenger godkjennelse

Ifølge SAS vil den nye ruten styrke Københavns rolle som et knutepunkt for interkontinentale reiser samt møte en økende etterspørsel fra koreanske reisende.

SAS vil ta i bruk langdistansefly av typen Airbus A350 med plass til 300 passasjerer på den nye ruten.

Selskapet tilføyer at ruten er betinget av endelig myndighetsgodkjennelse.

Les også Ny avtale tar SAS til Barbados og Jamaica SAS har innledet rutesamarbeid med Sir Richard Bransons Virgin Atlantic.

På ønskelisten lenge

Bransjenettstedet Check-in.dk opplyser at SAS – med den nye Seoul-ruten – igjen vil få tre ruter til Asia etter at Shanghai-ruten nylig ble lagt ned. De to andre går til Tokyo og Bangkok.

Det legges også til at Københavns Lufthavn lenge har jobbet for en rute til Seoul, og at den sørkoreanske hovedstaden har stått på flyplassens ønskeliste i mange år. 15.205 passasjerer reiste fra København med Seoul som endelig destinasjon i fjor.