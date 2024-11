Paris innfører nye Airbnb-regler i kampen mot boligmangel

De nye reglene ble kunngjort torsdag. Tidligere i måneden ga nasjonalforsamlingen grønt lys for at byer kan slå ned på korttidsutleie i kampen mot mangel på boliger folk har råd til.

Den franske hovedstaden er ett av verdens største reisemål. Byen er også en av mange i verden der myndigheter og aktivister klager over at ferieutleie spekulanter og folk som vil bruke Airbnb til å drive forretning, kjøper opp boliger, noe som gjør at det er færre boliger tilgjengelig for innbyggerne.

En av innstrammingene er at antall dager man kan leie ut sin egen primærbolig, kuttes fra 120 til 90. Eierne må sende inn en erklæring på nett om at det er snakk om en primærbolig, og de som jukser, kan få bøter på 20.0000 euro.

Boten for ulovlig bruksendring av en eiendom dobles fra 50.000 til 100.000 – som tilsvarer snaut 1,2 millioner kroner med dagens kurs.

Også plattformer som ikke utestenger utleiere som går over grensen for antall utleiedager, kan bøtelegges.

Airbnb kritiserer tiltakene og sier de er en distraksjon fra de reelle årsakene til boligmangel. Selskapet sier innstramminger i andre byer, blant annet New York, ikke har hatt noen positiv virkning for det mer langsiktige boligleiemarkedet.

(©NTB)