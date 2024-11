SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 09.00



Norse Atlantic satt igjen med et underskudd før skatt på 6,3 millioner dollar, tilsvarende 69,4 millioner kroner i tredje kvartal, ned fra et overskudd på 1,6 millioner dollar i samme periode i fjor.

Omsetningen endte på 222,0 millioner kroner, opp fra 204,8 millioner for et år siden.

Selskapet melder samtidig at toppsjef og gründer Bjørn Tore Larsen, gjennom sitt selskap B T Larsen & Co, har spyttet inn 15 millioner dollar, tilsvarende ca. 165,8 millioner kroner.

Emisjon og lån

Investeringen er gjort gjennom en rettet emisjon med et bruttoproveny på 96,4 millioner kroner, og et aksjonærlån på 69,4 millioner.

Emisjonskursen er på 5,00 kroner, som tilsvarer en premie på cirka 30 prosent sammenlignet med gårsdagens sluttkurs på 3,85 kroner. Etter emisjonen vil Larsen sitte på totalt 29,46 prosent av selskapet.

For å begrense utvanningen, foreslår styret en reparasjonsemisjon på inntil 82,8 millioner nye aksjer til samme tegningskurs som den rettede emisjonen, og til et samlet bruttoproveny på opptil 414 millioner kroner.

Norse melder også at de har inngått en intensjonsavtale med et anerkjent internasjonalt flyselskap for leasing av seks fly. For to av flyene ventes oppstart i februar 2025, mens det for de siste flyene er oppstart i september 2025.

Lengden på kontrakten er ikke nevnt, men ifølge børsmeldingen er verdien, inkludert opsjon om forlengelse, på 462 millioner dollar.