Fløy på businessklasse: Passasjer krever millionerstatning

En passasjer på businessklasse hos Air France hevder han ble alvorlig skadet da setet hans løsnet under takeoff, og han har gått til sak mot det franske flyselskapet, melder Business Insider.

Passasjeren saksøker Air France for mer enn 100.000 dollar – eller over 1,1 millioner kroner.

Hendelsen inntraff i desember 2022, på en Air France-flyvning med et Airbus A350-fly fra Paris til Houston. Flyet skal angivelig ha vært nær takeoff-hastighet da pilotene besluttet å avbryte takeoff-forsøket.

Da skal business class-passasjerens sete ha løsnet fra sporene det var festet til, og han skal ha blitt kastet rundt i seteområdet sitt.

Les også Betent strid for «Bettan» - saksøker staten Elisabeth Andreassen saksøker staten etter strid om en badebrygge, en utepeis og et strandhus.

«Alvorlige og permanente skader»

Passasjeren hevder i søksmålet at han da ble påført «alvorlige og permanente skader». Det hevdes videre at Air France-KLM-gruppens vedlikeholdstjenester har mislyktes med å forhindre setets mekaniske feil.

Nøyaktig hva slags skader han ble påført, er imidlertid ikke beskrevet i søksmålet.

Erstatningskravet fremmes etter Montreal-konvensjonen, en internasjonal traktat som fastsetter at flyselskaper er ansvarlige for passasjerskader ombord på et fly med mindre det kan bevise at passasjeren var uaktsom, skriver avisen. I søksmålet, som Business Insider har fått innsyn i, heter det at erstatningskravet vil overstige Montreal-konvensjonens minstebeløp på 128.213 dollar.