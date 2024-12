I kjølvannet av Petter Olsens spektakulære konkurs har det strømmet store mengder kunst og andre gjenstander ut i bruktmarkedet. En av dem, seilskuta “Frithjof I”, en 36-fots Colin Archer, har over 130 års historie og fikk ni budgivere til å legge inn totalt 72 bud. Prisen stoppet likevel på moderate 360.000 kroner. Ifølge daglig leder ved Isegran Fartøyvernsenter, Erlend Arntzen Dale, ville det kostet mange ganger mer å bygge Frithjof I i dag.

– Kunnskapen man trenger for å bygge en slik båt er tilgjengelig fem–seks steder i Norge, men det er sjelden det bygges trebåter i denne størrelsen i dag. Det som bygges i tre er snekker og mindre fartøy, sier Dale, som anslår det ville kostet mellom fem og ti millioner kroner å bygge båten i 2024.

– Dette markedet er litt smalt, vi snakker om kulturminner. Kjøpere av eldre båter opplever å bli en del av et aktivt miljø som bidrar og hjelper hverandre. Ny eier av Frithjof I står ikke alene om hvordan han kan finne ut av dette. Han har et stort miljø å spille på.

Takker Petter Olsen

Kjøperen – som ikke vil ha navnet sitt på trykk – er meget godt fornøyd med å være ny eier av fartøyet som den konkursrammede rederarvingen kjøpte i 1976 og fikk totalrestaurert i Risør i 1979.

Regatta-deltager: Petter Olsen (i orange redningsvest) seilte Frithjof I i regattaen Sail Isegran i 2011. I 1933 vant båten Norges første havkappseilas. Foto: Ida Uran Jørgensen

– Som det sto i annonsen – båten er en sjelden forekomst. En 133 år gammel båt, tegnet og bygget av selveste Colin Archer – i en tilstand som denne – gjør den svært interessant. Det er takket være idealismen og entusiasmen til tidligere eier, Petter Olsen, at den i det hele tatt eksisterer i dag. Og i tillegg er i meget god stand. Det blir en glede å forvalte historien videre, sier mannen, som er i slutten av 50-årene.

– Og hva med prisen?

– Prisen reflekterer et vanskelig trebåtmarked. Det er et stort sprik mellom hva det vil koste å bygge en slik båt og hvilken pris markedet er villig til å gi. Derfor blir det bygget svært få trebåter i dag. Denne viktige delen av vår maritime kulturarv, som absolutt bør bevares, forsvinner faretruende fort.

– Gidder ikke folk å pusse båt selv lenger?

– Det kan virke som om det har etablert seg en sannhet blant folk flest om at det er nærmest et uoverkommelig stort arbeid å vedlikeholde en trebåt. Jeg har hatt trebåter i over 30 år, og kommentarene går ut på at de fleste synes det er fint med trebåt, men mye arbeid. Det er nok ikke så mye arbeid som mange tror. Selv synes jeg det er veldig hyggelig og viktig å ta vare på fint treverk og håndverkstradisjonen. For ikke å snakke om hyggen ved å bruke og være ombord i en trebåt.

Nytt eventyr

– Hvem får glede av båten?

– I tillegg til meg selv og mitt mannskap, vil alle besøkende til Isegran i Fredrikstad kunne se båten. Her er det et stort og levende trebåtmiljø og Isegran Fartøyvern, som har fått status som et regionalt fartøyvernsenter.

– Mestrer du å seile en slik båt?

– Jeg har erfaring fra en Colin Archer-type båt fra tidligere, men har mye å lære. Det blir et eventyr i seg selv.