Fearnley Securities-analytiker Fredrik Dybwad er ute med en ny analyse på Havila Kystruten, hvor han gjentar sin kjøpsanbefaling og kursmål på 1 krone. Analytikeren fremhever at bedre operasjonell ytelse åpner for en refinansiering, noe som kan frigjøre betydelig egenkapitalverdi gjennom lavere kapitalkostnader og reduserte renteutgifter.

Analysefakta Aksje: Havila Kystruten

Meglerhus: Fearnley Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 1 (1)

Etter to kvartaler med positivt EBITDA-resultat forventes et nytt positivt bidrag i fjerde kvartal, på 34 millioner kroner, selv om dette er en halvering av tidligere estimat. For 2025 forventer han et EBITDA-resultat på 510 millioner kroner, drevet av høyere belegg, bedre prisrealisering og økt salg om bord.

Han tror en refinansiering i slutten av 2025 eller tidlig 2026 kan skje uten behov for ytterligere egenkapitalinnhenting. Analytikeren påpeker at en refinansiering av selskapets sikrede obligasjonslån, som har en betydelig rente over tilsvarende lån, vil kunne oppnås på bedre vilkår, noe som vil redusere renteutgiftene og kostnaden på kapital.

Dybwad mener at markedet har priset inn en større emisjon, men at dette sannsynligvis kan unngås.

Tirsdag omsettes aksjen for 0,70 kroner, ned 6,0 prosent.

