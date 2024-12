I neste byggetrinn skal det bygges 60 boliger, men dette kan økes til 130 om de andre planene ikke blir noe av.

BLIR TROMSØS STØRSTE: Det nye hotellet på den gamle bryggeritomten i Tromsø sentrum blir byens største med 350 rom. Illustrasjon: Eiendomsspar

– Vi starter riving i januar om alt går greit med rivesøknaden, og planlegger for åpning i mai 2027. Entreprenørselskapet Hent har fått byggekontrakten, og den ligger på drøyt 1 milliard kroner, sier Stray.

Signerte avtalen under pandemien

– Vi signerte avtalen for flere år siden, under pandemien, og er glade for at byggingen starter nå, sier Martin Smith-Sivertsen, styreleder og største eier i hotellkjeden.

I vår gjennomførte selskapet en emisjon på 40 millioner kroner, med en prising på 600 millioner.

– Hvordan klarte du å selge deg inn med en billigkjede i et marked som har høye rompriser og belegg?

– Vi er et moderne budsjetthotell. Realiteten er at vi kan ta høye priser når markedet tillater det. Det er viktig for Tromsø å ha ulike typer hoteller, og vi tror vi kan bli et godt supplement, sier han.

I år har han åpnet tre nye hoteller - ett i Helsinki på 178 rom, ett i Stockholm på 104 rom og ett i Brussel på 246 rom.

I dag har Citybox Hotels ni hoteller med til sammen 1.652 hotellrom.

TRE NYE I ÅR: Martin Smith-Sivertsen, styreleder Citybox Hotel. foto: Kaare Martin Granerud

– Tromsø er ikke så stor i antall innbyggere i forhold til Brüssel og andre, men det er en eventyrlig bra turistby og en fantastisk by på alle måter, sier han.

Mål: 2,6 mrd. i 2030

Målet er å vokse til 40 hoteller innen 2030, da er omsetningsprognosen 2,6 milliarder kroner.

– Vi jobber med nye prosjekter, men de er vanskelige å finne. Det er stor konkurranse om dagen, sier han.

Martin Smith-Sivertsen var byrådsleder i Bergen fra 2014 til 2015, og er majoritetseier i familieselskapet AS Smith-Sivertsen, som i tillegg til Citybox leier ut næringseiendom.

Etter emisjonen i vår sitter familien på 73,5 prosent av aksjene i Citybox. Tidligere Høyre-ordfører og Herman Friele er nest størst med 4,8 prosent. Selskapet har rundt 420 aksjonærer etter å ha gjennomført flere emisjonsrunder med folkefinansieringstjenesten Dealflow.