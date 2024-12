Norwegian vant i retten – staten vurderer å anke

– Denne avgjørelsen bekrefter vår forståelse av jussen, og vi er fornøyd med at retten anerkjente de unike omstendighetene rundt rekonstruksjonen og de begrensningene det medførte for vår evne til å oppfylle visse forpliktelser. Dette utfallet lar oss konsentrere oss fullt ut om vårt pågående arbeid for å redusere klimaavtrykket, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian i en pressemelding.

Norwegian ble i september 2021 ilagt et gebyr på nær 400 millioner kroner av Miljødirektoratet for å ikke ha oppfylt sine klimakvoteforpliktelser for utslipp i 2020. Direktoratet mente forpliktelsene skulle gjelde selv om flyselskapet på den tiden var midt i en omfattende restrukturering.

– Vi er selvsagt uenig i avgjørelsen og vurderer å anke, opplyser staten ved Klima- og miljødepartementet til NTB.

De påpeker at dommen dermed ikke er rettskraftig, og at det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser den kan få.

Likebehandling

Flyselskapet mente at det hadde innfridd sin plikt ved å tilby dividende, et pengebeløp som tilsvarte 5 prosent av verdien av kvotene som skulle ha vært levert, og argumenterte for at kreditorene skulle likebehandles.

– Den norske rekonstruktøren var tydelig i sin vurdering om at alle kreditorer skulle likebehandles, og gjorde det også klart overfor Miljødirektoratet at Norwegian ikke hadde noen mulighet til å særbehandle kreditorer – heller ikke i dette tilfellet, sa kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian da gebyret ble kjent.

Staten mente at kvoteplikten besto, og at flyselskapet måtte levere kvoter for hele 2020-utslippet.

Staten må punge ut

Norwegian tok saken til retten i januar i fjor, og i dommen fra Oslo tingrett får flyselskapet medhold. Retten konkluderer med at Norwegian faktisk oppfylte sine forpliktelser ved å tilby dividende under rekonstruksjonsprosessen. Det var Dagens Næringsliv som omtalte dommen først.

– Etter norsk rett har Norwegian oppfylt sin plikt til å overføre klimakvoter for utslipp i perioden 1. januar til og med 17. november 2020 ved å tilby staten dividende i henhold til rekonstruksjonsplanen som Oslo byfogdembete stadfestet 12. april 2021, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

– Klima- og miljødepartementets vedtak om overtredelsesgebyr av 16. desember 2022 er ugyldig, og staten må betale tilbake 400.420.644,84 kroner, med tillegg av forsinkelsesrenter regnet fra 3. april 2023, heter det videre.