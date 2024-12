Ny Kina-spådom: Elbilene vil knuse fossilbilene

Neste år ventes det at det blir solgt flere elbiler enn fossilbiler i Kina for første gang. Det skriver Financial Times andre juledag.

Den britiske avisen har samlet inn estimater fra investeringsbankene UBS og HSBC, samt forskningsgrupper fra Morningstar og Wood Mackenzie.

De viser at salget av elbiler, inkludert hybridbiler, vil øke med 20 prosent i 2025, til omtrent 12 millioner biler. Det tilsvarer en dobling av antall solgte elbiler i 2022.

Til sammenligning ventes det at salget av biler med tradisjonell motor vil falle med omtrent ti prosent til mindre enn elleve millioner solgte biler. Det er også 30 prosent færre biler enn hva som ble solgt i landet i 2022.

Norge er verdensledende

Ifølge Financial Times la Beijing frem en spådom i 2020 om at 50 prosent av bilsalget i Kina ville være elektrisk innen 2035. Det ligger altså an til at dette vil skje ti år før det som var estimert for bare fire år siden.

Til sammenligning er det Norge som er verdensledende når det kommer til markedsandeler i elbilsalget, der over 90 prosent av nye biler er elektriske.

Videre skriver Financial Times at ekspertene fremhever hvordan den raske veksten av kinensiske elbiler truer både japanske og vestlige bilprodusenter.

General Motors måtte eksempelvis nedskrive verdier knyttet til deres bilsalg i Kina tilsvarende fem milliarder dollar, mens holdingselskapet bak Porsche advarte om nedskrivninger i Volkswagen knyttet til det kinesiske markedet på opp mot 20 milliarder euro.

Samtidig har japanske Honda og Nissan nylig meldt om en sammenslåing grunnet konkurransen i elbilmarkedet.