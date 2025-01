Fargen som skal illustrere 2025 er kaffemousse. Ifølge Pantone. Det amerikanske selskapet er kjent for sitt fargereferansesystem, og kårer årlig det de mener er fargen som best representerer de kommende 365 dagene. Dette er den 26. gangen de gjennomfører kåringen.

Fjorårets farge gikk for øvrig under navnet Peach Fuzz, en nyanse mellom rosa og oransje som skulle representere “snillhet, medfølelse og tilknytning”.

Pantone Amerikansk selskap kjent for sitt fargereferansesystem.

Pantone Matching System (PMS) kan identifisere nær 5.000 forskjellige fargenyanser og variasjoner. Fargekodene, som inneholder “oppskriften” på fargen, gjør det enklere for designere og printere å lage standardiserte og matchende farger (paletter) på en korrekt måte og for å unngå variasjoner.

Produserer også fargestoffer til bruk i industrien.

Annonserer hvert år “Årets farge”.

I år er fargen PANTONE 17-1230 Mocha Mousse.

Helt spesifikt heter årets farge Pantone 17-1230 Mocha Mousse. Den skal være en slags varm og rik nyanse av brun. Med åpenbare referanser til kaffe, kakao og sjokolade. Pantone mener det er et svar på menneskets ønske om komfort, og de predikerer at fargen vil vise seg i alt fra mote og skjønnhetsprodukter til innpakning, arkitektur og møbler i 2025.

Allerede å finne ute i verden

Det at fargen vil sees har de allerede sikret ved å pushe brunnyansen i et par samarbeider. Eksempelvis med Motorola, til deres klapptelefon kalt Razr. For ikke å nevne sofaer, ørepropper og på egne kaffekopper. Post-it-lapper – av alle ting – i denne fargen skal også rulles ut.

Foto: Pantone

Ikke så rart kanskje, da Pantone lever av å selge farger, verktøy og konsulenttjeneser knyttet til dette, til et vell av selskaper over hele verden. Blant annet til de som designer og produserer produkter du ser i butikken hver dag.

Fargeselskapets mest kjente produkt er trolig Pantone Matching System (PMS), som hjelper å identifisere nær 5.000 forskjellige fargenyanser og variasjoner. Fargekodene, som inneholder “oppskriften” på en gitt farge, gjør det enklere for brukerne – eksempelvis designere og trykkerier – å få ønsket farge på det de designer, det være seg en plastboks, sjokoladepapir eller stoffer til gardiner. Samt det å matche en farge med en annen, slik navnet indikerer.

Pantones fargesystem er også populært i bruk til definering av farger i nasjonalflagg.