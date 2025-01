Helt fullt i Hemsedal

SkiStar oppnådde et totalt belegg på 99 prosent i jule- og nyttårsperioden 22. desember til 5. januar, opplyser vintersportsanleggsselskapet torsdag.

Svenske Sälen og norske Hemsedal trakk opp med et fullt belegg på 100 prosent, mens svenske Åre og norske Trysil oppnådde 99 prosent. Svenske Vemdalen stoppet på 98 prosent.

Samtidig registrerte SkiStar 786.393 såkalte skidager i perioden. Én person som står på ski én dag, utgjør én skidag.

Les også Her får du afterski på første klasse Kjent verden rundt for sine luksuschaleter og høy partyfaktor – det er fremdeles de strålende skibakkene som lokker de fleste til alpinfavoritten Val d’Isère.

Antallet tilsvarer en vekst på 6 prosent fra tilsvarende periode ett år tidligere – og er det høyeste SkiStar har oppnådd noensinne.

– Positivt overrasket

Selskapet rapporterer om spesielt stor økning blant reisende fra Danmark, Nederland og England.

– Vi er både glade og positivt overrasket over at så mange mennesker valgte å besøke våre destinasjoner i jule- og nyttårshelgene, kommenterer SkiStar-sjef Stefan Sjöstrand.

Han legger til at han også er veldig glad for snøen som har falt de seneste dagene, som gjør det mulig for selskapet å åpne flere alpinbakker og langrennsløyper.

SkiStar-aksjen stiger rundt 1 prosent i Stockholm-handelen torsdag. Det seneste året er den opp 24 prosent.

Les også Skal investere over én milliard i norsk alpelandsby Mens Arthur Buchardt og Bjørn Rune Gjelsten har investert hundrevis av millioner på Hafjell, legger en annen milliardær et ukjent milliardbeløp på bordet når han nå river Gaiastova og bygger en hel alpelandsby som skal tiltrekke seg turister fra hele verden.

Nest største aksjonær i SkiStar med 19,2 prosent av aksjene er det norske fondet Aeternum gjennom Nordic Ski & Mountains AB.