Prada vurderer bud på Versace

Det italienske motehuset Prada er blant de potensielle kjøperne som vurderer å by på Versace, melder Reuters. Prada har vært i kontakt med Citi for å evaluere et mulig bud, ifølge en kilde fredag.

Versace eies i dag av Capri Holdings, som også eier motemerkene Michael Kors og Jimmy Choo. I november avviste amerikanske Coach-eier Tapestry et tilbud på 8,5 milliarder dollar for å kjøpe Capri. Etter avtalen falt gjennom har Capri vurdert å selge både Versace og Jimmy Choo.

Bernstein-analytiker Luca Solca verdsetter Versace til mellom 20 og 25 milliarder kroner, eller 1,75 til 2,19 milliarder dollar.

Capri har slitt med nedgående salg blant luksusmerkene grunnet redusert kjøpekraft blant velstående kinesiske forbrukere og slutten på en lang periode med høy vekst.

«Vi ser på oppkjøpet av Versace som en utfordrende snuoperasjon. Med mindre det kommer ytterligere opplysninger, mener vi at Pradas reelle interesse for Versace er usannsynlig», sier analytikere fra det italienske meglerhuset Equita.

Versace bidro med en femtedel av Capris inntekter i fjor, men selskapets omsetning falt fra 1,1 milliarder dollar til 1,03 milliarder dollar, med et driftsmargin som falt fra 13,7 prosent til 2,4 prosent.