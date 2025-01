Turistrekord med bismak i Spania

Den spanske industri- og turistministeren Jordi Hereu presenterte tallene onsdag og opplyste at turismen står for 13 prosent av spansk økonomi. Spania er verdens nest mest besøkte land, bare slått av Frankrike.

Turistbransjen har i 2024 hatt solid vekst, til forskjell fra mange andre bransjer og næringer i eurosonen.

– I 2024 var økningen på 10 prosent i forhold til året før. Spania fortsetter med å bryte rekorder, sa Hereu i Madrid.

Turistene brukte rundt 126 milliarder euro under sine opphold i Spania, en økning på hele 16 prosent fra 2023.

Men hordene av turister skaper stadig mer irritasjon i de mest populære reisemålene. Stadig flere klager over at turismen ødelegger det lokale boligmarkedet ved at huseiere bygger utelukkene for Airbnb eller kaster ut spanske leietakere for å huse turister til høye priser.

Både i Spania og i andre reisemål ved Middelhavet har turister møtt høylytte proster og sågar fått vann slengt etter seg.

Denne sesongen skal både Barcelona og Malaga iverksette restriksjoner på utleiemarkedet for å dempe misnøyen blant lokalbefolkningen. I byer som Dubrovnik i Kroatia blir det innført besøksbegrensninger i de gamle byområdene for å dempe presset. I Venezia blir det innkrevd dagsbetaling for besøkende.