Kundeflukt fra PwC etter skandale

PricewaterhouseCoopers' (PwC) kunder flykter fra revisjonsselskapet i Kina. PwC er ifølge FT klar for straff for revisjonen de gjorde for Evergrande.

Som tidligere påpekt, er PwC i trøbbel etter revisjonen selskapet gjorde for konkursrammede Evergrande. Revisjonsfirmaet godkjente 80 milliarder i falske inntekter for regnskapsåret 2023. I mars ble Evergrande dømt av Beijing for å ha blåst opp inntektene, til tross for at PwC godkjente dem.

Listen over kunder som har flyktet fra PwC, har økt. Bloomberg rapporterer at selskapet har mistet en håndfull kinesiske kunder i mai, og over de to siste årene rundt 24 kunder.

China Taiping Insurance Holding meldte 27. mai at de har avsluttet forholdet sitt med PwC og ansatt KPMG. Forsikringsselskapet er verdsatt til rundt 43 milliarder norske kroner.

China Railway Group endret 25. mai fra PwC til Deloitte og sa det var på grunn av «selskapets eksisterende forretningsstatus, utviklingsbehov og generelle revisjonsbehov».

Andre selskaper som har byttet nylig inkluderer: China Electronics Huada Technology, People's Insurance Company of China og PICC. Eastroc Beverage kansellerte en aksjonæravstemning og sa at de måtte «videre bekrefte relaterte saker rundt revisjonsfirmaet».