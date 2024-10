Jay-Z og Megan Thee Stallion er blant stjernene som har brutt samarbeidet med BDOs avdeling i Miami, som håndterer personlige og forretningsmessige finanser, skriver Financial Times.

Jay-Z skal ha vært sint over hvordan BDO håndterte anklager i 2022 om at en ansatt hadde stjålet fra rapperen Joseph Cartagena – kjent under artistnavnet Fat Joe – og at firmaet ikke hadde oppdaget uregelmessigheter.

Betale skolepenger

En BDO-ansatt skal ha brukt både kredittkort og bankkontoer som tilhørte Fat Joe, hans kone og hans virksomheter til å ta ut kontanter og betale skolepenger. Noe som gjorde at rapperen i 2022 anla sak mot både selskapet.

I søksmålet hevder Fat Joe at BDOs forvaltning var så kaotisk at boliglånsbetalingene ofte var forsinket, det var umulig å avstemme ulike kontoer og det virket som om kredittkortregningene hans noen ganger ble betalt fra kontoer tilhørende andre kjendisklienter.

Forrige måned ble den tidligere BDO-ansatte Vanessa Rodriguez tiltalt for fire tilfeller av bedrageri. Hun har ikke avgitt noen formell forklaring, men fortalte FT at hun planla å erklære seg ikke skyldig, og at anklagene mot henne i søksmålet fra 2022 var uriktige.

BDO avviste anklagene fra Fat Joe, men partene kom frem til et forlik tidligere i år.

Jay-Z opprørt

Reaksjonene fra BDO skal ha opprørt Jay-Z, som har Fat Joe i stallen sin i underholdningsselskap Roc Nation, som reagerte på hvordan revisjonsselskapet ble altfor defensivt og ikke raskt nok ga Fat Joe full tilgang til sin økonomi.

Dette skal ha ført til at Jay-Z avsluttet sitt samarbeid med BDO i 2023, bare noen måneder etter at Fat Joe hadde avsluttet sitt, skriver FT.

Tidligere bekymringer rundt Rodriguez skal også ha ført til at rapperen Megan Thee Stallion brøt med BDO i 2022.

BDO sier de ikke kommenterer saker knyttet til nåværende eller tidligere kunder.