Lederspire går for VM-gull

– Det bor utvilsomt en lederspire i meg, sier han.

Fokus på VM

De nærmeste månedene er det imidlertid ski-VM i Granåsen i februar til neste år som har som hovedfokus.

– Smellen jeg fikk i juli var blytung, men jeg har fortsatt klokkertro på at jeg kan ta VM-gull. Jeg er godt i gang med treningen igjen, men skal det bli gull, så har jeg definitivt ikke råd til en ny skadeperiode. Feilmarginene er brukt opp.

Graabak har i hele karrieren hatt sin store styrke i langrennssporet, og han mener at langrennsformen fortsatt er intakt. Skadene har nok gått mest utover hoppingen. Et kragebeinsbrudd krever minst seks uker for å gro, og i den perioden ble det null hopping.

– I de påfølgende ukene etter er risikoen for å falle å slå opp skaden igjen stor slik at det går noen uker til før du får grønt lys av ortopedene for å hoppe igjen. Dermed ble det et spørsmål om risikostyring. Å vente til jeg hadde null risiko for refraktur betydde også null sjanse for VM-gull, så jeg måtte finne en balanse og en beslutning jeg kunne stå inne for uansett utfall, noe som innebar å tjuvstarte i bakken noen uker før “grønt lys”, sier han.

Alle hoppbakker er like: – Jeg skulle helt klart ønske at Granåsen var unik og passet meg som hånd i hanske, men i dag er det slik at hoppbakker bygges etter en spesiell mal. sier Jørgen Graabak. Foto: BDO

Ingen hjemmebanefordel

Graabak er ekte trønder og har hoppet i Granåsen siden han var 12 år gammel. Han mener likevel at han ikke har noen utpreget hjemmebanefordel.

– Jeg skulle helt klart ønske at Granåsen var unik og passet meg som hånd i hanske, men i dag er det slik at hoppbakker bygges etter en spesiell mal, og Granåsen er lik alle andre bakker. En liten hjemmebanefordel har jeg allikevel, i publikum, sier han forhåpningsfullt.

Skal det bli gull i VM til vinteren, er Jørgen Graabak 100 prosent avhengig av å lykkes i bakken.

– Skal jeg slå Jarl Magnus Riiber, må det bli full klaff både i hoppbakken og i langrennsløypa. Riiber er en av de beste langrennsløperne i kombinert, mens han er like god i hoppbakken, som verdens beste spesialhopper, Stefan Kraft. Definitivt en hard nøtt å knekke.

Før sesongstart trener Jørgen Graabak rundt 25 timer i uken.

– Treningen er jevnt fordelt på hopp og langrenn. Jeg trener veldig variert, men det er lett å trå feil når man kombinerer to så forskjellige idretter. Kombinert er egentlig litt selvmotsigende. Jo mer du trener langrenn, jo dårligere blir du i hoppbakken og vice versa. Det er imidlertid denne krevende kombinasjonen som gjør kombinert så fascinerende. Kombinert er kompromissets idrett, sier han.

Et OL til?

Jørgen Graabak fyller 34 år et par måneder etter at VM i Trondheim er over, men til tross for at han har blitt pappa og fått seg jobb i BDO. Det er ikke gitt at han setter sluttstrek for kombinertsatsingen når VM er over.

– Tar jeg individuelt gull i Trondheim, så kan det være fristende å sette punktum, men det er ikke utenkelig at jeg tar med meg et OL til. Motivasjonen er fortsatt på topp og kroppen lystrer, så jeg tror helt klart at det fortsatt mulig å bli enda bedre. Samtidig er det ikke tvil om at det er krevende å kombinere studier, jobb, toppidrett og familie. Jeg har imidlertid en doktorgrad i prioriteringer, som det er fristende å benytte seg av i noen år til, sier han.