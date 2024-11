BDO har vært en aktør i det norske regnskapsmarkedet i 12 år. De første årene gikk det litt i rykk og napp. Det var først da Andreas Ystgaard Tjemsland tok over roret i 2019 at det tok av. Da han inntok sjefsstolen, omsatte Business Services for rundt 450 millioner kroner.

– De seneste årene har omsetningsveksten ligget på mellom 20 og 25 prosent, og i juli i år passerte vi en rullerende omsetning på en milliard kroner. Vi har mer enn doblet omsetningen på fem år, og det er blitt gjort uten at vi har vært i nærheten av å doble antall ansatte. Vi jobber nå langt mer systemdrevet enn tidligere, og vi har tiltrukket oss mange kompetente medarbeidere, sier Ystgaard Tjemsland.

BDO Business Services har i motsetning til mange av sine konkurrenter gjort relativt få oppkjøp de seneste årene.

– Vi er stolt over at veksten de senere årene nesten utelukkende har vært organisk. Det er etter min oppfatning riktig strategi over tid og den desidert morsomste måten å vokse på, sier Aasen.

– Når vi en sjelden gang har gjort oppkjøp, har det ikke vært for å øke porteføljen, men fordi vi har ønsket å styrke den lokale forankringen og øke den faglige kompetansen, sier Ystgaard Tjemsland.

Sterke synergier

BDO er nå det eneste av de fem store norske revisjonsselskapene som fortsatt tilbyr regnskapstjenester. Tidligere hadde BDO konkurranse fra både PwC og KPMG, men begge har valgt å selge regnskapsvirksomheten.

– Vi satser for fullt både på regnskap og revisjon. Fundamentet med bransjeforståelse og faglig kompetanse er i stor grad felles, og synergiene er sterke, sier Martin Aasen.

Business Services står nå for om lag 30 prosent av totalomsetning til BDO, mens dette forretningsområdet sto for 22 prosent av omsetningen for fem år siden. Hovedfokuset til Business Services ligger i den øvre delen av SMB-markedet.

– Kjernen er fortsatt regnskap, men vi har videreutviklet tjenesteområdet og tilbyr nå en bred palett med tjenester i denne aksen. Gode digitale tjenester til kundene er helt avgjørende både gjennom egenutviklede løsninger, og gjennom partnerskap med en rekke underleverandører, sier Ystgaard Tjemsland.

BDO er blant de aller største aktørene i den norske regnskapsbransjen, og Andreas Ystgaard Tjemsland er ikke i tvil om at størrelse er viktig.