AI-ens voktere

Ettersom revidering og attestering av teknologiske systemer som høyrisiko AI-systemer er en såpass vanskelig oppgave, må den med andre ord falle i revisorens kvalitetsbevisste og kunnskapsrike hånd. Og det er en god ting. Der bør den forbli.

For AI er ikke helt som sine andre teknologivenner. Den vokser seg større og raskere enn de andre teknologiene, og blir bare mer og mer selvsikker, som et slags beist vi må temme. Samtidig er den lett å manipulere. Ikke minst mangler den det etiske og moralske kompasset som de fleste mennesker syntes å være født med.

Så når AI skal spille en stadig viktigere rolle i livene våre fremover, og høyrisiko AI-systemer vil innlemmes i helsesektoren, rettssystemet, infrastruktur og andre kritiske grunnstener i et godt og levelig samfunn, trenger vi enkelt og greit beviset, rettere sagt attestasjonen, på at modellene fungerer som de skal. Vi trenger revisorene.

Gjort tunge investeringer

Heldigvis har de store revisjonsselskapene allerede investert tungt i å bygge opp egne AI-modeller for revisjon og andre økonomisentrerte funksjoner. Modeller som må fungere hver gang de benyttes. Tillitsverdige modeller er nødvendig for at revisoren bevarer sin posisjon som tillitsbyggeren i samfunnet. Ikke minst skal regler fra Finanstilsynet og andre myndigheter etterleves, uten unntak. De store revisjonsselskapene har derfor kompetanse som trengs for “vanntett” modellutvikling som i tilstrekkelig grad hensyntar datasikkerhet og personvern på den ene siden, og kapasiteten til effektiv gjennomføring av uavhengige kontroller på den andre. Dette gjør revisjonsselskapene som skapt for rollen som uavhengige voktere av AI.

Og der revisoren er vokteren, er til sammenligning tilsynsmyndighetene nødt til å være høvdingen som sikrer at EUs AI Act-regelverket rulles ut og håndheves på en effektiv og effektfull måte. Et tett samarbeid mellom tilsynsmyndighetene og de store revisjonsselskapene, der revisjonsselskapene utfører den tekniske evalueringen og myndighetene sørger for overordnet tilsyn, er avgjørende for AI Act-ens suksess. AI-systemene blir da vurdert av de som har best forutsetninger for å forstå dem, samtidig som det opprettholder myndighetenes overordnede ansvar for offentligheten. Og sånn beveger samfunnet seg trygt fremover. Ved hjelp av både vokteren og høvdingen.