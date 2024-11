Vi kan vinne kampen mot økonomisk kriminalitet

Det er tid for at vi sammen tar tilbake kontrollen.

Lavthengende frukt

Vi kan begynne med Brønnøysundregistrene. Den høye tilliten til offentlige registre utnyttes grovt av kriminelle som for lengst har oppdaget at kontrollen med informasjonen som sendes inn er minimal.

Praksisen med å godkjenne endringer i regnskaper tilbake i tid må avvikles.

Før avtroppende styremedlem eller daglig leder fjernes i et selskap, må det kreves at vedkommende bekrefter med sikker elektronisk signatur. Det samme må kreves av påtroppende i disse rollene. Slik toveis bekreftelse vil redusere risikoen for selskapstyveri.

KI-baserte verktøy må gjennomgående tas i bruk for å identifisere avvik, unormale mønstre og andre røde flagg.

I tillegg må informasjonsdeling tillates i langt større omfang – mellom offentlige institusjoner, og mellom det offentlige og private.

I dag jobber eksempelvis tusenvis av mennesker i banker og finansinstitusjoner med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Disse gjør i stor grad det samme arbeidet som politiet. Dette er ressurser som kan og må utnyttes bedre. De mer eller mindre vanntette skottene vi i dag har mellom aktører i totalforsvaret mot økonomisk kriminalitet, svekker vår evne til å forebygge og stanse slik kriminalitet.

Helt uten kontroll

Pr. 30. juni var det 404.600 aksjeselskaper i Norge. Av disse er det bare 92.500 selskaper som har plikt til å ha reviderte regnskaper. Antallet som faktisk har revisjon, er 139.400 selskaper.

Det er ikke gitt at alle aksjeselskaper skal ha revisjon. Tallene illustrerer likevel at vi har en fundamental utfordring. Flere hundre tusen selskaper er ikke underlagt uavhengig kontroll. Og fravær av revisjon er ikke erstattet av andre troverdige kontrollordninger.

Dette bør være et tankekors for våre politikere. De fleste selskaper som i dag brukes som verktøy for kriminelle, er under tersklene for revisjonsplikt. Ofte er det faktisk hele poenget. De ønsker ikke å bli sett i kortene.

Formålet med revisjon er å skape trygghet og tillit. Samfunnet må snu alle steiner og sette inn de tiltak som er nødvendig for å bevare den høye norske samfunnstilliten. Forenklinger er viktig, men må alltid avveies mot samfunnets behov for kontroll. For tillit er faktisk det viktigste vi har.