Verdens mest digitaliserte land begynner i skyen

Siri Nilssen - adm. dir. i AmestoAccountHouse Foto: Amesto

Jeg håper virkelig du har rett, Gahr Støre, men jeg må innrømme at jeg tror vi har en vei å gå.

Regjeringens ambisjon er at «tre av fire virksomheter skal benytte skytjenester, stordata og KI innen 2030». Til sammenligning er kun 40 prosent av norske bedrifter på et skybasert ERP-system i dag. Det er med andre ord et stykke igjen.

Jeg skal innrømme at jeg er litt overrasket over den lave andelen bedrifter som er i skyen. Med den økende digitaliseringen og de mange fordelene som skybaserte løsninger tilbyr, som økt fleksibilitet og effektivitet, avansert funksjonalitet, innbygget KI, kostnadsbesparelser og bedre sikkerhet, ville jeg forventet en høyere adopsjonsrate blant bedriftene. Den lave andelen viser at det er et betydelig potensial for bedrifter til å dra nytte av skybaserte løsninger og oppnå en konkurransefordel i dagens teknologidrevne marked.

Umulig å gå i skyen?

Men dette er ikke noe nytt. Så hva er det som gjør at bare 40 prosent har kommet seg opp i skyen?

Ett gjentagende argument som vi ofte møter, er at mange er bekymret for at de har for mange spesialtilpasninger og avanserte integrasjoner, som gjør at det blir “umulig” for deres bedrift å gå til skyen. De er også bekymret for avbrudd i drift, sikkerhet og at de ikke har nok kompetanse internt til å gjøre selve skyreisen.

Med tanke på hvor forretningskritisk et ERP-system er for en bedrift, er det både forståelig og fornuftig å stille disse spørsmålene. Vår erfaring er imidlertid at de aller fleste selskapene kan starte skyreisen. Men som med alle viktige beslutninger bør det gjennomføres grundige analyser i forkant, når det gjelder både kompleksitet, risiko og ressurser.

Her er 5 punkter jeg vil anbefale å ta med i vurderingen: