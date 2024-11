I lommen på systemleverandørene

Automatisering og kunstig intelligens blir stadig viktigere i jakten på effektivisering, og regnskapsbransjen er intet unntak. En kritisk komponent for bransjen er ERP-systemene, som spiller en avgjørende rolle for både innsikt og effektivitet.

– Mange byråer lener seg for mye på systemleverandørene. De sitter bare og venter på at løsningene skal falle ned fra himmelen. Det blir en for passiv tilnærming der vi ikke investerer i egen kompetanse eller skaper skreddersydde løsninger for kundene. Dermed mister vi et stort potensial for innovasjon, sier Hugosson.

Han påpeker at det er regnskapsbyråene som sitter tettest på kundene og kjenner deres behov best.

– Likevel ender vi ofte opp med halvveisløsninger fra leverandører, som sjelden er i direkte kontakt med de som faktisk bruker systemene.

– Det handler om å være proaktive. I stedet for å vente på løsninger må byråene lage dem selv, eller kombinere teknologi fra flere leverandører for å skape noe som virkelig fungerer, sier direktør for økonomi og lønn i VIEW Group, Renate Slinning.

For lavt kunnskapsnivå

Slinning savner både vilje og evne fra byråenes side.

– Mitt inntrykk er at kunnskapsnivået generelt er for lavt. I VIEW har vi ansatt en rekke systemkonsulenter, som i tillegg til å være gode på teknologi også har gode kunnskaper om økonomifaget.

ERP-systemer er i utgangspunktet laget for å dekke et bredt spekter av behov, men dette gjør dem ifølge Hugosson sjelden optimale “rett ut av boksen”. Han mener at mange byråer sliter med å utnytte systemenes potensial, rett og slett fordi de mangler den nødvendige kompetansen.

– De fleste byråer har ikke den digitale kompetansen som kreves for å utnytte systemene, og resultatet er at mange må jobbe ineffektivt. Vi kan ikke bare vente på at ERP-leverandørene utvikler alt vi trenger. Hvis vi ønsker å forbli konkurransedyktige, må vi selv bygge opp den kunnskapen som trengs for å utnytte teknologien til det fulle.

Store investeringer

Regnskapsbyrået VIEW Group har gjort store investeringer i teknologi de seneste årene. Dette innebærer ifølge Slinning mer enn bare teknologiforståelse. Det krever også en vilje til å tilpasse seg nye systemer og utforske muligheter som går utover standardløsningene.

– Vi tror på en fremtid der bransjen selv tar eierskap til teknologien. Gjennom å utvikle kompetanse og tilpasse løsningene kan vi tilby skreddersydde tjenester som virkelig møter kundenes behov, sier hun.

Hugosson spår en utfordrende fremtid for byråer som ikke ønsker eller ikke evner å utvikle sin teknologiske forståelse.

– Kundene søker i økende grad helhetlige løsninger, og da vil de velge byråer som kan levere mer enn bare grunnleggende regnskapstjenester. Vi må ta kontroll over vår egen skjebne, og det starter med kompetanse. Fremtiden tilhører de som aktivt tilpasser og utvikler teknologi til kundens fordel.