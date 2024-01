Færre barn lever i lavinntektsfamilier

For andre år på rad ble både antallet og andelen redusert, viser Statistisk sentralbyrås inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.

Det skjer til tross for at inntekten til norske husholdninger sank med 1,4 prosent, og andelen og antallet personer med årlig lav inntekt økte svakt.

– Ikke i mål

I perioden 2020 til 2022 var det 102.600 barn, eller 10,6 prosent av alle barn under 18 år, som tilhørte en husholdning med vedvarende lav inntekt.

Det er bra at andelen barn som lever i fattigdom, blir mindre, men vi er ikke i mål, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

– Det er bra at færre barn lever i fattigdom, men det er fortsatt for mange. Vi tar aktive grep for å gi trygghet og mulighet til alle gjennom billigere barnehage og gratis SFO, og stadig flere har mulighet for en fast inntekt gjennom arbeid, sier hun til NTB.

Vil øke barnetrygden mer

SV-leder Kirsti Bergstø mener tallene viser at partiets politikk, som å øke barnetrygden, fungerer.

Rødts Mimir Kristjansson sier at tallene er uakseptable og ber regjeringen fortsette å øke barnetrygden og heve andre sosiale ytelser.

– Vi må både øke inntektene til barnefamilier med dårlig råd og kutte regningsbunken deres. Prisene på barnehage og SFO bør reduseres videre fremover, og flere tilbud for barn bør bli gratis, som tilgang til svømmehaller og museer, sier han til NTB

Økte fram til 2020

2022-tallene er en nedgang på 0,7 prosentpoeng, tilsvarende 8100 barn, sammenlignet med perioden 2019 til 2021.

Før denne nedgangen var det en lang periode med til dels kraftig økning, ifølge SSB, der toppunktet ble nådd i 2018 til 2020. Da var det 115.000 barn som tilhørte familier med lav inntekt, en andel på 11,7 prosent.

NTB