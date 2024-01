Die Welt: – Joe Biden vil ikke påføre Putin et nederlag

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Den kinesiske fastlandsindeksen CSI 300 er ned 42 prosent siden januar 2021. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor. Demografien i Kina raser i utforbakke, mens Xi Jinping griper inn i bedrifter som kunne ha vært ryggraden i aksjemarkedet.

Financial Times

Da Donald Trump vant presidentvalget i 2016, reagerte USAs allierte med engstelse og sjokk. Trumps seier i New Hampshire illustrerer at Det hvite hus igjen kan bli styrt av en uforutsigbar isolasjonist. Nå bør verden forberede seg på Trump 2.0.

Die Welt

Joe Biden og Olaf Scholz hevder stadig at de hjelper Ukraina så godt de kan. Men det er en bitter kjensgjerning at Tyskland, USA og andre vestlige land leverer nøyaktig så mye våpen at Russland ikke taper. I bakgrunnen ligger et kynisk regnestykke der man ikke ønsker å påføre Vladimir Putin et nederlag.

Dagens Industri

Vi vet lite om hvordan USA vil fungere som alliert under en ny Trump-administrasjon. Det vi imidlertid vet, er at USA under Trump vil be Europa ta mye større ansvar for sin egen sikkerhet. Der har Trump helt rett.